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Kovalskis Berel
Kovalskis Berel
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Kovalskis Zalman
Мать
Kovalskis (Mandel) Golda
1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Kovalskis Zalman
Мать:
Kovalskis Golda
Смерть
1941
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