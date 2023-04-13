Kovalskis Berel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kovalskis Berel

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Kovalskis Zalman

Мать: Kovalskis Golda

Смерть
1941
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