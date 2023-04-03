Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анна Ильина

Отец ребёнка: Касымов Илья

Рождение ребёнка
1913

Сын: Касымов Василий (Косма)

Отец ребёнка: Касымов Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касымов Илья

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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