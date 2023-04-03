Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анна Ильина
Отец ребёнка: Касымов Илья
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Касымов Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касымов Илья
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно