(Момзырева) Пелагея Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 24.07.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1875
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Момзырев Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
15.03.1878
Дочь: Момзырева Матрёна Андреевна
Отец ребёнка: Момзырев Андрей Яковлев
Рыхотка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 1 Д. 1807 Метрическая книга приходов Епифанского у. (сел: Алмазово; Бучалки; Знаменское, Мышенка; Молоденки; Никольское, Буйцы; Никольское, Рыхотка; Троицкое, Кобяково; Хованщино) Тульской г... Показать все
Смерть
После 24.07.1904