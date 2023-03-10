(Момзырева) Пелагея Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Момзырева) Пелагея Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 24.07.1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1875

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Момзырев Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
15.03.1878

Дочь: Момзырева Матрёна Андреевна

Отец ребёнка: Момзырев Андрей Яковлев

Рыхотка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 93 Оп. 1 Д. 1807 Метрическая книга приходов Епифанского у. (сел: Алмазово; Бучалки; Знаменское, Мышенка; Молоденки; Никольское, Буйцы; Никольское, Рыхотка; Троицкое, Кобяково; Хованщино) Тульской г... Показать все
Смерть
После 24.07.1904
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