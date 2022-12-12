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Бикмухамет Бикбовов

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1786

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Бикбов Хусеинов

Мать: Габиба Ибраева

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Валиша Бикмухаметов

Мать ребёнка: Балтай Халитова

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Сын: Батырша Бикмухаметов

Мать ребёнка: Балтай Халитова

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Шамсиниса Бикмухаметова

Мать ребёнка: Балтай Халитова

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Хубиниса Бикмухаметова

Мать ребёнка: Балтай Халитова

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балтай Халитова

Место жительства
Неизвестно
Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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