Бикмухамет Бикбовов
Место рождения
Дата рождения1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Бикбов Хусеинов
Мать: Габиба Ибраева
Рождение ребёнка
1818
Сын: Валиша Бикмухаметов
Мать ребёнка: Балтай Халитова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Батырша Бикмухаметов
Мать ребёнка: Балтай Халитова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Шамсиниса Бикмухаметова
Мать ребёнка: Балтай Халитова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Хубиниса Бикмухаметова
Мать ребёнка: Балтай Халитова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балтай Халитова
Место жительства
Неизвестно
Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)