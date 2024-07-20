Татьяна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Языкова Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Языков Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869 ст.
Сын: Языков Никанор Владимирович
Отец ребёнка: Языков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1872 ст.
Дочь: Языкова Александра Владимировна
Отец ребёнка: Языков Владимир Васильевич
Смерть
Неизвестно