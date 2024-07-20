Татьяна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Языкова Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Языков Владимир Васильевич

Языкова Горка, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Языков Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1869 ст.

Сын: Языков Никанор Владимирович

Отец ребёнка: Языков Владимир Васильевич

Языкова Горка, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1872 ст.

Дочь: Языкова Александра Владимировна

Отец ребёнка: Языков Владимир Васильевич

Языкова Горка, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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