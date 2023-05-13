Федосья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Ивлиевна
Отец ребёнка: Иевлей/Ивлий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра Ивлиевна
Отец ребёнка: Иевлей/Ивлий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Ивлиевна
Отец ребёнка: Иевлей/Ивлий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврила Ивлиевич
Отец ребёнка: Иевлей/Ивлий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврила Ивлиевич
Отец ребёнка: Иевлей/Ивлий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно