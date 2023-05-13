Федосья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Ивлиевна

Отец ребёнка: Иевлей/Ивлий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра Ивлиевна

Отец ребёнка: Иевлей/Ивлий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Ивлиевна

Отец ребёнка: Иевлей/Ивлий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврила Ивлиевич

Отец ребёнка: Иевлей/Ивлий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврила Ивлиевич

Отец ребёнка: Иевлей/Ивлий Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иевлей/Ивлий Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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