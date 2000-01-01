Федосья Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Владимирова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Лешкин Лаврентий Михайлов

Отец ребёнка: Лешкин Михаил Петров

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Михайловна

Отец ребёнка: Лешкин Михаил Петров

Рождение ребёнка
13.08.1861

Сын: Лешкин Максим Михайлов

Отец ребёнка: Лешкин Михаил Петров

Рождение ребёнка
1864

Сын: Лешкин Сергей Михайлов

Отец ребёнка: Лешкин Михаил Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лешкин Михаил Петров

Смерть
Неизвестно
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