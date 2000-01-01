Федосья Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Лешкин Лаврентий Михайлов
Отец ребёнка: Лешкин Михаил Петров
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Михайловна
Отец ребёнка: Лешкин Михаил Петров
Рождение ребёнка
13.08.1861
Отец ребёнка: Лешкин Михаил Петров
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Лешкин Михаил Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лешкин Михаил Петров
Смерть
Неизвестно