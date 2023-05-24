Греков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1982
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Греков Иван Иванович
Мать: Грекова Антонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Грекова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
30.03.1932
Дочь: Кожемякина Нина Михайловна
Мать ребёнка: Грекова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Грекова Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Грекова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Грекова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Грекова Анна Васильевна
Смерть
1982