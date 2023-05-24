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Греков Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Греков Иван Иванович

Мать: Грекова Антонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Греков Борис Михайлович

Мать ребёнка: Грекова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
30.03.1932

Дочь: Кожемякина Нина Михайловна

Мать ребёнка: Грекова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Грекова Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Грекова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Грекова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Грекова Анна Васильевна

Смерть
1982

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