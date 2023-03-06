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Ходырев Дей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

1740

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Ходырев Яков Якимов

Мать: Ходырева Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Степанида Диевна

Мать ребёнка: Ходырева Евфросинья

Рождение ребёнка
1714

Сын: Ходырев Иван Диев

Мать ребёнка: Ходырева Евфросинья

Рождение ребёнка
1719

Сын: Ходырев Никифор Диев

Мать ребёнка: Ходырева Евфросинья

Рождение ребёнка
1721

Сын: Ходырев Влас Диев

Мать ребёнка: Ходырева Евфросинья

Рождение ребёнка
1724

Дочь: Ситинкова Феодосия Диевна

Мать ребёнка: Ходырева Евфросинья

Рождение ребёнка
1725

Сын: Ходырев Елисей Диев

Мать ребёнка: Ходырева Евфросинья

Рождение ребёнка
1726

Сын: Ходырев Иван Диев

Мать ребёнка: Ходырева Евфросинья

Рождение ребёнка
1727

Сын: Ходырев Иван Диев

Мать ребёнка: Ходырева Евфросинья

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Вострикова Гликерия Диевна

Мать ребёнка: Ходырева Евфросинья

Рождение ребёнка
1736

Сын: Ходырев Никон Диев

Мать ребёнка: Ходырева Евфросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Евфросинья

Смерть
1740
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