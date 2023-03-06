Ходырев Дей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смерти1740
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Ходырев Яков Якимов
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Степанида Диевна
Мать ребёнка: Ходырева Евфросинья
Рождение ребёнка
1714
Рождение ребёнка
1719
Сын: Ходырев Никифор Диев
Мать ребёнка: Ходырева Евфросинья
Рождение ребёнка
1721
Сын: Ходырев Влас Диев
Мать ребёнка: Ходырева Евфросинья
Рождение ребёнка
1724
Дочь: Ситинкова Феодосия Диевна
Мать ребёнка: Ходырева Евфросинья
Рождение ребёнка
1725
Сын: Ходырев Елисей Диев
Мать ребёнка: Ходырева Евфросинья
Рождение ребёнка
1726
Рождение ребёнка
1727
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Вострикова Гликерия Диевна
Мать ребёнка: Ходырева Евфросинья
Рождение ребёнка
1736
Сын: Ходырев Никон Диев
Мать ребёнка: Ходырева Евфросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходырева Евфросинья
Смерть
1740