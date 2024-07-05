Себастьян Гриндевальд
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1853
Дата смерти19.01.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.05.1875
Жена: Кассиопея Гриндевальд
Рождение ребёнка
01.05.1877
Мать ребёнка: Кассиопея Гриндевальд
Рождение ребёнка
1882
Сын: Геллерт Гриндевальд
Мать ребёнка: Кассиопея Гриндевальд
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Елизавета Гриндевальд
Мать ребёнка: Кассиопея Гриндевальд
Смерть
19.01.?