Себастьян Гриндевальд 09.06.1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Себастьян Гриндевальд

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1853

Дата смерти

19.01.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.05.1875

Жена: Кассиопея Гриндевальд

Рождение ребёнка
01.05.1877

Сын: Рудольфус Гриндевальд

Мать ребёнка: Кассиопея Гриндевальд

Рождение ребёнка
1882

Сын: Геллерт Гриндевальд

Мать ребёнка: Кассиопея Гриндевальд

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Елизавета Гриндевальд

Мать ребёнка: Кассиопея Гриндевальд

Смерть
19.01.?

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