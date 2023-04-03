Захарьин Киприан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Захарьин Савва
Рождение ребёнка
1757
Сын: Захарьин Савелий Киприянов
Мать ребёнка: Захарьина Анна Герасимова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Евдокея Киприянова
Мать ребёнка: Захарьина Анна Герасимова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Захарьин Алексей Киприянов
Мать ребёнка: Захарьина Анна Герасимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно