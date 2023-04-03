Захарьин Киприан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьин Киприан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Захарьин Савва

Мать: Захарьина Татьяна Еремеева

Рождение ребёнка
1757

Сын: Захарьин Савелий Киприянов

Мать ребёнка: Захарьина Анна Герасимова

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Евдокея Киприянова

Мать ребёнка: Захарьина Анна Герасимова

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Захарьин Алексей Киприянов

Мать ребёнка: Захарьина Анна Герасимова

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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