Сороколатов Дорофей Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сороколатов Дорофей Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1902 ст.
Ячменное, Ленинский муниципальный район, Республика Крым
Поселянин деревни Парпач Владиславской волости Феодосийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сороколатова Зиновия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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