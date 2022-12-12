Сороколатов Дорофей Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1902 ст.
Ячменное, Ленинский муниципальный район, Республика Крым
Поселянин деревни Парпач Владиславской волости Феодосийского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно