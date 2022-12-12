Рябухина (Лаврова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябухина (Лаврова) Евдокия

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Место рождения

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Рябухин Антон

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1748

Сын: Рябухин Исак

Отец ребёнка: Рябухин Антон

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1751

Сын: Рябухин Никита

Отец ребёнка: Рябухин Антон

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Сын: Рябухин Михайло

Отец ребёнка: Рябухин Антон

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Сын: Рябухин Иван

Отец ребёнка: Рябухин Антон

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Сын: Рябухин Кондратей

Отец ребёнка: Рябухин Антон

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябухин Антон

Смерть
Неизвестно
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