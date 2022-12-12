Рябухина (Лаврова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Рябухин Антон
Рождение ребёнка
1748
Сын: Рябухин Исак
Отец ребёнка: Рябухин Антон
Рождение ребёнка
1751
Сын: Рябухин Никита
Отец ребёнка: Рябухин Антон
Рождение ребёнка
1752
Сын: Рябухин Михайло
Отец ребёнка: Рябухин Антон
Рождение ребёнка
1755
Сын: Рябухин Иван
Отец ребёнка: Рябухин Антон
Рождение ребёнка
1761
Сын: Рябухин Кондратей
Отец ребёнка: Рябухин Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябухин Антон
Смерть
Неизвестно