Марья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1831 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Петрович
Рождение ребёнка
13.10.1854 ст.
Сын: Иван Захарович
Отец ребёнка: Захар Петрович
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Ненила Захаровна
Отец ребёнка: Захар Петрович
Упоминание
24.04.1858 ст.
Ревизия 10 № до 32 № после 29 " " глава семьи Петр Исаевич главы семьи 1 сын Захар Петрович 1 сына 1 сын Иван Захарович главы семьи 2 сын Иван Петрович главы семьи 3 сын Иван Петрович главы семьи 1 б... Показать все
Смерть
После 1858