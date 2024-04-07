Марья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Григорьевна

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Петрович

Рождение ребёнка
13.10.1854 ст.

Сын: Иван Захарович

Отец ребёнка: Захар Петрович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Ненила Захаровна

Отец ребёнка: Захар Петрович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание
24.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10 № до 32 № после 29 " " глава семьи Петр Исаевич главы семьи 1 сын Захар Петрович 1 сына 1 сын Иван Захарович главы семьи 2 сын Иван Петрович главы семьи 3 сын Иван Петрович главы семьи 1 б... Показать все
Смерть
После 1858

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