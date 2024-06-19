Кочев Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочев Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1941

Отец: не указан

Мать: Целовальникова (Косенкова) Софья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочева Вера

Рождение ребёнка
07.01.1968

Дочь: Кочева Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Кочева Вера

Рождение ребёнка
26.06.1978

Сын: Кочев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Кочева Вера

Смерть
Неизвестно

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