Кочев Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1941
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочева Вера
Рождение ребёнка
07.01.1968
Дочь: Кочева Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Кочева Вера
Рождение ребёнка
26.06.1978
Сын: Кочев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Кочева Вера
Смерть
Неизвестно