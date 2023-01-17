Васильев Николай
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Василий Сергеев
Мать: Матрона Павлова
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Николаев Николай
Мать ребёнка: Феодосия Иудова
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Николаев Дмиртий
Мать ребёнка: Феодосия Иудова
Рождение ребёнка
28.01.1869
Сын: Николаев Василий
Мать ребёнка: Феодосия Иудова
Смерть
Неизвестно