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Васильев Николай

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Место рождения

Синковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1807 г.р.

Мать

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Василий Сергеев

Мать: Матрона Павлова

Синковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Николаев Николай

Мать ребёнка: Феодосия Иудова

Синковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Николаев Дмиртий

Мать ребёнка: Феодосия Иудова

Синковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.01.1869

Сын: Николаев Василий

Мать ребёнка: Феодосия Иудова

Синковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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