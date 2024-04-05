Ушаков Тарас Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушаков Тарас Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1585

Дата смерти

1647

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1585

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1615

Сын: Ушаков Еупл Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1620

Сын: Ушаков Павел Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1627

Сын: Ушаков Феофилакт Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1630

Сын: Ушаков Мартемьян Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1647

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