Ушаков Тарас Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1585
Дата смерти1647
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1585
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1615
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1620
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1627
Сын: Ушаков Феофилакт Тарасович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1630
Сын: Ушаков Мартемьян Тарасович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1647