Корешкова Анна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корешкова Анна Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Туркин (корешков) Сергей Петрович

Отец ребёнка: Туркин (корешков) Пётр Сергеевич

Рождение ребёнка
09.03.1873

Сын: Корешков Григорий Петрович

Отец ребёнка: Туркин (корешков) Пётр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркин (корешков) Пётр Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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