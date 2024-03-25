Корешкова Анна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Сын: Туркин (корешков) Сергей Петрович
Отец ребёнка: Туркин (корешков) Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
09.03.1873
Сын: Корешков Григорий Петрович
Отец ребёнка: Туркин (корешков) Пётр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно