Таначёва (Таначёва) Феодосия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаначёва (Таначёва) Феодосия Семёновна

Таначёва (Таначёва) Феодосия Семёновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1798 и 1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1820 и 1821 г.р.
Между 1826 и 1827 г.р.
Между 1833 и 1834 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1798 и 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1820 и 1821

Сын: Таначёв Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Таначёв Пётр Сисоевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827

Сын: Таначёв Егор Петрович

Отец ребёнка: Таначёв Пётр Сисоевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Таначёв Пётр Сисоевич

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close