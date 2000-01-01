Таначёва (Таначёва) Феодосия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1798 и 1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1798 и 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1820 и 1821
Отец ребёнка: Таначёв Пётр Сисоевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1827
Отец ребёнка: Таначёв Пётр Сисоевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Таначёв Пётр Сисоевич
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно