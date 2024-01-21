Роспопина -- Ирина Леонтиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1881
Сын: Роспопин Федор Аполлонович
Отец ребёнка: Роспопин Аполлон Климентьевич
Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно