Роспопина -- Ирина Леонтиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роспопина -- Ирина Леонтиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1863 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роспопин Аполлон Климентьевич

Рождение ребёнка
14.04.1881

Сын: Роспопин Федор Аполлонович

Отец ребёнка: Роспопин Аполлон Климентьевич

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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