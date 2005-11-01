Арефьева Павлова Тамара Виссарионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1939
Дата смерти?.11.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1939
Рождение ребёнка
21.10.1961
Сын: Павлов Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Павлов Вячеслав
Рождение ребёнка
07.07.1969
Сын: Павлов Максим Вячеславович
Отец ребёнка: Павлов Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Вячеслав
Смерть
?.11.2005