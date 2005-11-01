Арефьева Павлова Тамара Виссарионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева Павлова Тамара Виссарионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1939

Дата смерти

?.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1939

Отец: Арефьев Виссарион Егорович

Мать: Арефьева Степанова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
21.10.1961

Сын: Павлов Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Павлов Вячеслав

Рождение ребёнка
07.07.1969

Сын: Павлов Максим Вячеславович

Отец ребёнка: Павлов Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Вячеслав

Смерть
?.11.2005
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