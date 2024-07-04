Сурина Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурина Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1843 г.р.

Мать

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1874 ст.

Отец: Сурин Василий Андреевич

Мать: Сурина Мария Ильинична

Восприемники: Петровской Подгородной слободы мещанин Василий Михайлович Шорин и оной же слободы мещанская девица Анна Ильинична Пересветова Приходской священник Карп Яковлевич Шаров
Смерть
Неизвестно

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