Сурина Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1874 ст.
Отец: Сурин Василий Андреевич
Мать: Сурина Мария Ильинична
Восприемники: Петровской Подгородной слободы мещанин Василий Михайлович Шорин и оной же слободы мещанская девица Анна Ильинична Пересветова Приходской священник Карп Яковлевич Шаров
Смерть
Неизвестно