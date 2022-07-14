Прозорова (Сметанина) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прозорова (Сметанина) Галина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1951

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1951

Отец: Сметанин Павел

Мать: Сметанина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прозоров Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1975

Дочь: (Прозорова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Прозоров Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
03.04.1977

Дочь: Патрушева (Прозорова) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Прозоров Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
10.05.1980

Сын: Прозоров Иван Николаевич

Отец ребёнка: Прозоров Николай Алексеевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

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