Прозорова (Сметанина) Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1951
Отец: Сметанин Павел
Мать: Сметанина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1975
Дочь: (Прозорова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Прозоров Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
03.04.1977
Дочь: Патрушева (Прозорова) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Прозоров Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
10.05.1980
Отец ребёнка: Прозоров Николай Алексеевич
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область