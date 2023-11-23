Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Федор Петров
Мать: неизвестно
Иван Федорович (1749 — ?) Родился в семье священника села Покровского на Лунке Даниловского уезда Федора Петровича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Татьяна Дмитриевна (1752-?). Дети: Никифор (1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Дмитриева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Никифор Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева
Смерть
Неизвестно