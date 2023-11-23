Иван Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Федоров

Иван Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Федор Петров

Мать: неизвестно

Иван Федорович (1749 — ?) Родился в семье священника села Покровского на Лунке Даниловского уезда Федора Петровича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Татьяна Дмитриевна (1752-?). Дети: Никифор (1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Дмитриева

Рождение ребёнка
1773

Сын: Никифор Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.