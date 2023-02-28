Оглоблина Мавра Игнатовна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Оглоблин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Степанида Степановна
Отец ребёнка: Оглоблин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Оглоблин Николай Степанович
Отец ребёнка: Оглоблин Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно