Костюк Мария Климова 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костюк Мария Климова

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Костюченко Игнатий Павлов

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Павел Павлов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Бобровник (Костюченко) Улианна Павлова

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Павел Павлов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Костюченко (Костюк) Диомид Павлов

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Павел Павлов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Костюченко (Костюк) Григорий Павлов

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Павел Павлов

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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