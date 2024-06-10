Костюк Мария Климова
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Костюченко Игнатий Павлов
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Павел Павлов
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Бобровник (Костюченко) Улианна Павлова
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Павел Павлов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Костюченко (Костюк) Диомид Павлов
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Павел Павлов
Рождение ребёнка
1831
Сын: Костюченко (Костюк) Григорий Павлов
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Павел Павлов
Смерть
Неизвестно