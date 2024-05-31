Черняк/Czerniak (Панасевич/Panasiewicz) Татьяна (Tatiana)
Место рожденияПольша, Любинская губ., Грубешовский уезд, д. Новосады /Novosadi
Дата рождения02.02.1879
Дата смерти08.01.1979
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1879
Рождение ребёнка
17.12.1909
Бракосочетание
29.05.1910
Рождение ребёнка
09.08.1911
Сын: Черняк/Czerniak Николай Черняк/Czerniak/
Отец ребёнка: Черняк/Czerniak Матвей (Mateusz)
Рождение ребёнка
24.02.1913
Сын: Черняк/Czerniak Владимир Czerniak/
Отец ребёнка: Черняк/Czerniak Матвей (Mateusz)
Смерть
08.01.1979
Похороны
Неизвестно