Черняк/Czerniak (Панасевич/Panasiewicz) Татьяна (Tatiana) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняк/Czerniak (Панасевич/Panasiewicz) Татьяна (Tatiana)

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Место рождения

Польша, Любинская губ., Грубешовский уезд, д. Новосады /Novosadi

Дата рождения

02.02.1879

Дата смерти

08.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1879

Отец: Панасевич Андрей Осипович (Иосифович)

Мать: Панасевич (Гацык) Екатерина

Рождение ребёнка
17.12.1909

Сын: Черняк/Czerniak Савва Seweryn /Черняк/Czerniak/

Отец ребёнка: Черняк/Czerniak Матвей (Mateusz)

Бракосочетание
29.05.1910

Муж: Черняк/Czerniak Матвей (Mateusz)

Рождение ребёнка
09.08.1911

Сын: Черняк/Czerniak Николай Черняк/Czerniak/

Отец ребёнка: Черняк/Czerniak Матвей (Mateusz)

Рождение ребёнка
24.02.1913

Сын: Черняк/Czerniak Владимир Czerniak/

Отец ребёнка: Черняк/Czerniak Матвей (Mateusz)

Смерть
08.01.1979
Похороны
Неизвестно

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