Неверов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неверов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Неверов Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Неверова Авдотья

Шабурова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Фекла Андреевна

Мать ребёнка: Неверова Авдотья

Шабурова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неверова Авдотья

Место жительства
Неизвестно
Шабурова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1944
Ишим, город Ишим, Тюменская область
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