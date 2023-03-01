Неверов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Неверов Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Неверова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Фекла Андреевна
Мать ребёнка: Неверова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неверова Авдотья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1944
Ишим, город Ишим, Тюменская область