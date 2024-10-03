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Кочетов Аким Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.

Отец: Кочетов Кирилл Львович

Мать: не указана

В Табукском селении
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочетова Наталья Ивановна

Бракосочетание
30.01.1884 ст.

Жена: Кочетова (Кобелева) Наталья Ивановна

Венчан брак в Верхнебулайской Преображенской церкви в селе Верхний Булай
Рождение ребёнка
26.12.1893 ст.

Дочь: Берсенëва (Кочетова) Лукея Акимовна

Мать ребёнка: Кочетова (Кобелева) Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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