Кочетов Аким Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.
Отец: Кочетов Кирилл Львович
Мать: не указана
В Табукском селении
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1884 ст.
Венчан брак в Верхнебулайской Преображенской церкви в селе Верхний Булай
Рождение ребёнка
26.12.1893 ст.
Дочь: Берсенëва (Кочетова) Лукея Акимовна
Мать ребёнка: Кочетова (Кобелева) Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно