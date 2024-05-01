Баронова Рединская Варвара Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баронова Рединская Варвара Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баронов Николай Федорович

Отец ребёнка: Баронов Федор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баронова Вера Федоровна

Отец ребёнка: Баронов Федор Петрович

Рождение ребёнка
21.10.1890

Сын: Баронов Константин Федорович

Отец ребёнка: Баронов Федор Петрович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1891

Сын: Баронов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Баронов Федор Петрович

Рождение ребёнка
04.11.1893

Сын: Баронов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Баронов Федор Петрович

Смерть
Неизвестно

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