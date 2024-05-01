Баронова Рединская Варвара Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баронов Николай Федорович
Отец ребёнка: Баронов Федор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баронова Вера Федоровна
Отец ребёнка: Баронов Федор Петрович
Рождение ребёнка
21.10.1890
Сын: Баронов Константин Федорович
Отец ребёнка: Баронов Федор Петрович
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1891
Отец ребёнка: Баронов Федор Петрович
Рождение ребёнка
04.11.1893
Отец ребёнка: Баронов Федор Петрович
Смерть
Неизвестно