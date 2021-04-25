Павлюк Мирон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлюк Мирон Иванович

Павлюк Мирон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.2021

Пол

Мужской

Отец

1992 г.р.

Мать

1995 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.2021

Отец: Павлюк Иван Павлович

Мать: Павлюк Ольга Витальевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close