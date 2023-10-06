Вавренюк Зинаида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавренюк Зинаида Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Пол

Женский

Отец

Около 1910 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Вавренюк Алексей Федорович

Мать: не указана

Точная дата рождения неизвестна. У Алексея Федоровича было три дочери: Зинаида, Лариса и Аида. Вероятно, Зинаида старшая, так как названа в честь старшей сестры; Лариса - средняя, так как названа в че... Показать все
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