Вавренюк Зинаида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1930
Отец: Вавренюк Алексей Федорович
Точная дата рождения неизвестна. У Алексея Федоровича было три дочери: Зинаида, Лариса и Аида. Вероятно, Зинаида старшая, так как названа в честь старшей сестры; Лариса - средняя, так как названа в че... Показать все