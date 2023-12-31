Мандрыкина (Болотина) Прасковья Максимова
Место рожденияПолковая слобода
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1741
Сын: Мандрыкин Тимофей Тимофеев
Отец ребёнка: Мандрыкин Тимофей Акимов
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1742
Сын: Мандрыкин Михаил Тимофеев
Отец ребёнка: Мандрыкин Тимофей Акимов
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Мандрыкин Тимофей Акимов
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1748
Сын: Мандрыкин Пракофий Тимофеев
Отец ребёнка: Мандрыкин Тимофей Акимов
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1750
Сын: Мандрыкин Гаврила Тимофеев
Отец ребёнка: Мандрыкин Тимофей Акимов
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1752
Сын: Мандрыкин Гаврила Тимофеев
Отец ребёнка: Мандрыкин Тимофей Акимов
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1754
Сын: Мандрыкин Григорий Тимофеев
Отец ребёнка: Мандрыкин Тимофей Акимов
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Мандрыкин Тимофей Акимов
г. Тамбов
Рождение ребёнка
1761
Сын: Мандрыкин Матвей Тимофеев
Отец ребёнка: Мандрыкин Тимофей Акимов
г. Тамбов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно