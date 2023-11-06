Ядгарова Раиса Тагировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯдгарова Раиса Тагировна

Ядгарова Раиса Тагировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ядгаров Давлет

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.07.1979

Дочь: Коновалова Гульбахар Давлетовна

Отец ребёнка: Ядгаров Давлет

Рождение ребёнка
30.11.1980

Сын: Ядгаров Ильдар Давлатович

Отец ребёнка: Ядгаров Давлет

Рождение ребёнка
29.10.1987

Дочь: Гайнутдинова Олеся Рустамовна

Отец ребёнка: Рустам

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