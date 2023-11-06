Ядгарова Раиса Тагировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ядгаров Давлет
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.07.1979
Дочь: Коновалова Гульбахар Давлетовна
Отец ребёнка: Ядгаров Давлет
Рождение ребёнка
30.11.1980
Сын: Ядгаров Ильдар Давлатович
Отец ребёнка: Ядгаров Давлет
Рождение ребёнка
29.10.1987
Дочь: Гайнутдинова Олеся Рустамовна
Отец ребёнка: Рустам