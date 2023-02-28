Андреева (Тюрина) Евфалия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Тюрина) Евфалия Павловна

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Место рождения

Дятловка, Рождественская волость, Нерехтский уезд

Дата рождения

20.02.1894

Дата смерти

18.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1894

Отец: Тюрин Павел Алексеевич

Мать: Тюрина Матрёна Васильевна

Дятловка, Рождественская волость, Нерехтский уезд
Бракосочетание
1913

Муж: Андреев Павел Иванович

Рябинкино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.08.1915

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Андреев Павел Иванович

Рябинкино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.11.1916

Сын: Андреев Николай Павлович

Отец ребёнка: Андреев Павел Иванович

Рябинкино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.06.1922

Дочь: Павла Павловна

Отец ребёнка: Андреев Павел Иванович

Рябинкино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.03.1925

Сын: Андреев Венедикт Павлович

Отец ребёнка: Андреев Павел Иванович

Рябинкино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Андреев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Андреев Павел Иванович

Рябинкино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка, домохозяйка
Образование
Неизвестно
грамотная
Смерть
18.05.1975
Рябинкино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Рождествено, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
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