Андреева (Тюрина) Евфалия Павловна
Место рождения
Дата рождения20.02.1894
Дата смерти18.05.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1894
Отец: Тюрин Павел Алексеевич
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
28.08.1915
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Андреев Павел Иванович
Рождение ребёнка
?.11.1916
Отец ребёнка: Андреев Павел Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1922
Дочь: Павла Павловна
Отец ребёнка: Андреев Павел Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1925
Сын: Андреев Венедикт Павлович
Отец ребёнка: Андреев Павел Иванович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Андреев Павел Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка, домохозяйка
Образование
Неизвестно
грамотная
Смерть
18.05.1975
Похороны
Неизвестно
Рождествено, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область