Баймурзин Емельян Янухович
Место рожденияДеревня Юльтимировка, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения04.06.1923
Дата смерти01.06.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1957
Рождение ребёнка
26.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баймурзина (Исмуллина) Елизавета (Лиза) Леонтьевна
Рождение ребёнка
31.05.1961
Похороны
Неизвестно