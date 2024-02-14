Баймурзин Емельян Янухович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баймурзин Емельян Янухович

Место рождения

Деревня Юльтимировка, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

04.06.1923

Дата смерти

01.06.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баймурзина (Исмуллина) Елизавета (Лиза) Леонтьевна

Рождение ребёнка
31.05.1957

Сын: Баймурзин Павел Емельянович

Мать ребёнка: Баймурзина (Исмуллина) Елизавета (Лиза) Леонтьевна

Рождение ребёнка
26.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баймурзина (Исмуллина) Елизавета (Лиза) Леонтьевна

Рождение ребёнка
31.05.1961

Сын: Баймурзин Евгений Емельянович

Мать ребёнка: Баймурзина (Исмуллина) Елизавета (Лиза) Леонтьевна

Смерть
01.06.1990
Похороны
Неизвестно

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