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Меньшикова Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Терентий Евсеевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мигачёва (Меньшикова) Васса Терентьевна

Отец ребёнка: Меньшиков Терентий Евсеевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Меньшиков Михаил Терентьевич

Отец ребёнка: Меньшиков Терентий Евсеевич

Рождение ребёнка
25.04.1833

Дочь: (Меньшикова) Анастасия Терентьевна

Отец ребёнка: Меньшиков Терентий Евсеевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Меньшиков Григорий Терентьевич

Отец ребёнка: Меньшиков Терентий Евсеевич

Кургат, Артинский, Свердловская область
3й сын от 1й жены
Смерть
Неизвестно

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