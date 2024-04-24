Меньшикова Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мигачёва (Меньшикова) Васса Терентьевна
Отец ребёнка: Меньшиков Терентий Евсеевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Меньшиков Михаил Терентьевич
Отец ребёнка: Меньшиков Терентий Евсеевич
Рождение ребёнка
25.04.1833
Дочь: (Меньшикова) Анастасия Терентьевна
Отец ребёнка: Меньшиков Терентий Евсеевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Меньшиков Григорий Терентьевич
Отец ребёнка: Меньшиков Терентий Евсеевич
Кургат, Артинский, Свердловская область
3й сын от 1й жены
Смерть
Неизвестно