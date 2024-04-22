Салимуллина Юлия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салимуллин Тимур Рафаэлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салимуллина Мария Тимуровна
Отец ребёнка: Салимуллин Тимур Рафаэлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно