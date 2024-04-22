Салимуллина Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимуллина Юлия

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимуллин Тимур Рафаэлевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салимуллина Мария Тимуровна

Отец ребёнка: Салимуллин Тимур Рафаэлевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салимуллин Тимур Рафаэлевич

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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