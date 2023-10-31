Архиповская (Бронская) Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архиповская (Бронская) Анна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

27.03.1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.05.1868 ст.

Муж: Архиповский Петр Дмитриев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.

Сын: Архиповский Константин Петров

Отец ребёнка: Архиповский Петр Дмитриев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.10.1875 ст.

Дочь: Архиповская Параскева Петрова

Отец ребёнка: Архиповский Петр Дмитриев

Смерть
27.03.1895 ст.
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