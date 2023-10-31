Архиповская (Бронская) Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти27.03.1895 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.05.1868 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.
Сын: Архиповский Константин Петров
Отец ребёнка: Архиповский Петр Дмитриев
Рождение ребёнка
21.10.1875 ст.
Дочь: Архиповская Параскева Петрова
Отец ребёнка: Архиповский Петр Дмитриев
Смерть
27.03.1895 ст.