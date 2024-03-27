Каримов Юлдуз Мухарлямович
Место рожденияс.Мраково Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Каримов Мухарлям Шарипович
Мать: Каримова Камиля
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с.Мраково, Кугарчинского района, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Мраково, Кугарчинского района, РБ, РФ