Каримов Юлдуз Мухарлямович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаримов Юлдуз Мухарлямович

Каримов Юлдуз Мухарлямович

Место рождения

с.Мраково Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Каримов Мухарлям Шарипович

Мать: Каримова Камиля

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каримова Фавзия Файзрахмановна

Смерть
Неизвестно
с.Мраково, Кугарчинского района, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Мраково, Кугарчинского района, РБ, РФ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close