Лезин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гавердовская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лезина Евгения Петровна
Мать ребёнка: Гавердовская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лезин Павел Петрович
Мать ребёнка: Гавердовская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лезина Павлина Петровна
Мать ребёнка: Гавердовская Елена
Смерть
Неизвестно