Лезин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лезин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лезин Александр Петрович

Мать ребёнка: Гавердовская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лезина Евгения Петровна

Мать ребёнка: Гавердовская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лезин Павел Петрович

Мать ребёнка: Гавердовская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лезина Павлина Петровна

Мать ребёнка: Гавердовская Елена

Смерть
Неизвестно

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