Серебров Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сереброва Анастасия
Рождение ребёнка
19.04.1913
Сын: Серебров Евгений Федорович
Мать ребёнка: Сереброва Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Серебров Михаил Федорович
Мать ребёнка: Сереброва Анастасия
Смерть
Неизвестно