Серебров Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеребров Федор

Серебров Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сереброва Анастасия

Рождение ребёнка
19.04.1913

Сын: Серебров Евгений Федорович

Мать ребёнка: Сереброва Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Серебров Михаил Федорович

Мать ребёнка: Сереброва Анастасия

Смерть
Неизвестно

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