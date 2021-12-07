Деева (Полина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1935
Дата смерти07.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1935
Бракосочетание
1961
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыжков Василий Степанович
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
21.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыжков Василий Степанович
Рождение ребёнка
07.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Деев Иван Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Деев Иван Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.2021