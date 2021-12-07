Деева (Полина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеева (Полина) Мария Ивановна

Деева (Полина) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1935

Дата смерти

07.12.2021

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности
1928 г.р.
1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1935

Отец: Полин (polin) Иван Yakovlevich)

Мать: Полина Анна Филипповна

Бракосочетание
1961

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыжков Василий Степанович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
21.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыжков Василий Степанович

Рождение ребёнка
07.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деев Иван Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деев Иван Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжков Василий Степанович

Смерть
07.12.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close