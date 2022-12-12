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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Романов Григорий
Отец ребёнка: Романов Петр
Рождение ребёнка
1924
Сын: Романов Михаил
Отец ребёнка: Романов Петр
Рождение ребёнка
1928
Сын: Романов Николай
Отец ребёнка: Романов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Петр