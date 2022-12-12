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Женский

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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Романов Григорий

Отец ребёнка: Романов Петр

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1924

Сын: Романов Михаил

Отец ребёнка: Романов Петр

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1928

Сын: Романов Николай

Отец ребёнка: Романов Петр

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Петр

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