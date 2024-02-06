Плаксин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Плаксин Василий
Рождение ребёнка
19.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плаксин Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
04.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Плаксин Надежда Николаевна
г.Тула
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник 16 цеха на ТОЗ
Образование
Неизвестно
Высшее
Смерть
1967