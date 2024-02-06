Плаксин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Плаксин Василий

Мать: Плаксин Фиона Паликарповна

Рождение ребёнка
19.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плаксин Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
04.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Плаксин Надежда Николаевна

г.Тула
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плаксин Надежда Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Начальник 16 цеха на ТОЗ
Образование
Неизвестно
Высшее
Смерть
1967
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