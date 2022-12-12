Белокопытова (Россихина) Татьяна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1906
Дата смерти24.02.1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1906
Отец: Россихин Гаврил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1934
Дочь: Гончаренко Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Белокопытов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
23.09.1936
Сын: Белокопытов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Белокопытов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
После 1936
Сын: Белокопытов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Белокопытов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
После 1945
Сын: Белокопытов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Белокопытов Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.1962
Липецк, город Липецк, Липецкая область