Белокопытова (Россихина) Татьяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокопытова (Россихина) Татьяна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1906

Дата смерти

24.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1906

Отец: Россихин Гаврил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1934

Дочь: Гончаренко Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Белокопытов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
23.09.1936

Сын: Белокопытов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Белокопытов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
После 1936

Сын: Белокопытов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Белокопытов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
После 1945

Сын: Белокопытов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Белокопытов Алексей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокопытов Алексей Федорович

Смерть
24.02.1962
Липецк, город Липецк, Липецкая область
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