Бледная Степанида Котова
Место рожденияСело Любостань , Суджанский уезд , Курская губерния
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Любостань , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1794
Сын: Бледный (рекрут С 1812) Сергей Илларионович
Отец ребёнка: Бледный Илларион Кузьмич
Рождение ребёнка
1798
Сын: Бледный Федосий Илларионович
Отец ребёнка: Бледный Илларион Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно