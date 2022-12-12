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Кондрашов Исай Кондратьевич

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Место рождения

Баздрево, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Харланов Кондратий Харлампиевич

Мать: не указана

Баздрево, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Кондрашов Григорий Исаевич

Мать ребёнка: не указана

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Кондрашов Тимофей Исаевич

Мать ребёнка: не указана

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Веретенников-Кондрашев Иосиф Исаевич

Мать ребёнка: не указана

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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