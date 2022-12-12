Кондрашов Исай Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Харланов Кондратий Харлампиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Кондрашов Григорий Исаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Кондрашов Тимофей Исаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Веретенников-Кондрашев Иосиф Исаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно