Матрена Владимирова
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нужин Семен Ефимович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Нужина Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Нужин Семен Ефимович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Нужин Иван Семенович
Отец ребёнка: Нужин Семен Ефимович
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Нужин Семен Ефимович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Нужин Петр Семенович
Отец ребёнка: Нужин Семен Ефимович
Смерть
Неизвестно