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Матрена Владимирова

Место рождения

Воротынец, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Воротынец, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нужин Семен Ефимович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Нужина Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Нужин Семен Ефимович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Нужин Иван Семенович

Отец ребёнка: Нужин Семен Ефимович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Нужин Степан Семенович

Отец ребёнка: Нужин Семен Ефимович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Нужин Петр Семенович

Отец ребёнка: Нужин Семен Ефимович

Смерть
Неизвестно

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