Ирина Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Петр Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Дочь: Настасья Петрова
Отец ребёнка: Петр Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Агафья Петрова
Отец ребёнка: Петр Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Петров
Отец ребёнка: Петр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная г-на подполковника И.М.Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1816