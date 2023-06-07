Ирина Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1771 г.р.

Дети

Вычислено 1799 г.р.
Вычислено 1802 г.р.
Вычислено 1813 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Петр Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Дочь: Настасья Петрова

Отец ребёнка: Петр Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Агафья Петрова

Отец ребёнка: Петр Иванов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Петров

Отец ребёнка: Петр Иванов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная г-на подполковника И.М.Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1816
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